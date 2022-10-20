Путин заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки

Также Путину показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовые полосы в составе взвода, а также тренируются бороться с бронетехникой в ближнем бою.

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Президент России Владимир Путин в Рязанской области заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки.

Путину показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовые полосы в составе взвода, а также тренируются бороться с бронетехникой в ближнем бою.

Кроме этого, президент России посетил многофункциональный стрелковый комплекс. Там занятиями, в ходе которых мобилизованные граждане отрабатывали различные способы стрельбы, руководили инструкторы, имеющие боевой опыт.

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных граждан к боевым действиям на полигоне под Костромой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов