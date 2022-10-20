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Эвакуировать «раненых»: как мобилизованные готовятся к боевым действиям на полигоне под Костромой

11:30 20.10.2022
Практическая подготовка личного состава осуществляется с учетом особенностей проведения спецоперации на Украине.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Песочное в Костромской области с мобилизованными для участия в специальной военной операции на Украине проходят занятия по огневой, тактической и специальной подготовке. Мужчин готовят к отправке на полигоны в тыловой зоне СВО.

Резервистов учат обращаться с оружием и военной техникой. Занятия ведут инструкторы и офицеры с боевым опытом из Военной академии РХБЗ, а также из ВДВ.

Во время обучения учитывается особенность проведения спецоперации. В программу подготовки включена тактическая медицина. Резервистам объясняют и показывают, как помогать раненым на поле боя и эвакуировать их во время «вражеского» обстрела.

Для мобилизованных подготовка представляет собой еще и психологический тренинг. Чтобы создать атмосферу реального боя, создаются дымовые завесы, ведется огонь. Все это сопровождается звуками ведения боевых действий - стрельбой, взрывами и криками.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполняют учебные стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, танков Т-80.

После прохождения подготовки мобилизованные отправятся в военные учебные центры Минобороны и полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения СВО для прохождения боевого слаживания в составе более крупных подразделений.

Ранее Минобороны показало кадры, где военнослужащие, мобилизованные для участия в спецоперации на Украине, осваивают 120-мм минометы 2Б11.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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