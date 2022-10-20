Глава кабмина Израиля назвал частным мнением призыв министра поставлять Киеву оружие

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Заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, что Израиль должен начать оружейные поставки на Украину, является его личным мнением и не отражает официальную позицию израильских властей. Такое заявление сделал премьер-министр страны Яир Лапид.

«Министр Шай высказал свое личное мнение, отличное от позиции правительства Израиля... Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал», - отметил Лапид в интервью RTVI.

Ранее Нахман Шай предложил кабинету министров рассмотреть вероятность поставов вооружения Киеву. Это произошло после публикации в американских СМИ новостей о якобы договоренности России и Ирана по поставкам оружия.

Вчера глава минобороны Бени Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять Киеву оружие. Он объяснил соответствующее решение «оперативными соображениями». При этом было отмечено, что Израиль продолжит поддерживать украинскую сторону привычными методами - через гумпомощь и спасательное оборудование. Днем ранее в СМИ появились сообщения, что разговор глав минобороны Израиля и Украины был отклонен, причем по инициативе Тель-Авива. Отмечалось, что такая ситуация происходит уже в пятый раз.