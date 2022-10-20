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Вице-президент Ростуризма оценил указ Путина об упразднении ведомства

Ян Брацкий
16:33 20.10.2022
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин упразднил Ростуризм, функции которого будут переданы Минэкономразвития РФ.
Вице-президент Ростуризма оценил указ Путина об упразднении ведомства
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Вице-президент Ростуризма Юрий Барзыкин оценил указ президента Владимира Путина об упразднении Российского союза туриндустрии. По его мнению, все функции РСТ будут сохранены и перераспределены.

«На самом деле цели и задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма четко определены в преамбуле указа: повышение эффективности, организационная работа, оптимизация федеральных органов исполнительной власти. Все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития», - пояснил Барзыкин в беседе с RT.

Что касается итогов работы Ростуризма, то Барзыкин отметил реализацию целого комплекса программ поддержки населения, в том числе туристического кэшбэка, нацпроектов и прочего.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития Российской Федерации, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.

Глава государства поручил правительству обеспечить в установленные российским законодательством сроки проведения ликвидационных процедур в связи с упразднением федерального органа.

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