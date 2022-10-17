В России могут изменить программу туристического кешбэка в 2023 году

В Ростуризме отметили, что обязательно вернутся к вопросу финансирования проекта в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году.

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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может изменить программу туристического кешбэка, сделав ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки различных категорий граждан и с учетом нужд отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в рамках программы кешбэка российским туристам при выполнении ряда условий на карты возвращается 20% от покупки путевки или размещения в отеле. При этом Министерство финансов не заложило финансирование программы в бюджет ближайших лет. В Ростуризме подчеркнули, что обязательно вернутся к вопросу финансирования проекта в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

«Программу можно донастроить под любые задачи. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, в том числе сделать ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки той или иной категории людей с учетом текущего момента и нужд отрасли», - передает сообщение пресс-службы агентство «Прайм».

Также отмечается, что за два года работы программой воспользовались более четырех миллионов российских граждан, половина из которых не поехала бы на отдых, если бы не данная мера поддержки.

«Люди купили туров и забронировали проживание суммарно на почти 100 миллиардов рублей, а кешбэк составил 18 миллиардов рублей. То есть мультипликатор экономической эффективности 1 к 5», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе федерального органа добавили, что данная программа решает важные социально-экономические задачи, среди которых доступность отдыха в России, в том числе для семей с детьми, загрузка туристической инфраструктуры в межсезонье, а также поддержка занятости и рабочих мест в низкий сезон и престиж сферы.

Ранее Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило кол-центр для туристов по ситуации в Крыму. При этом консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно.