В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России могут изменить программу туристического кешбэка в 2023 году

Максим Крюков
13:31 17.10.2022
В Ростуризме отметили, что обязательно вернутся к вопросу финансирования проекта в ходе исполнения федерального бюджета в следующем году.
В России могут изменить программу туристического кешбэка в 2023 году
© Фото: Jonas Walzberg, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может изменить программу туристического кешбэка, сделав ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки различных категорий граждан и с учетом нужд отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в рамках программы кешбэка российским туристам при выполнении ряда условий на карты возвращается 20% от покупки путевки или размещения в отеле. При этом Министерство финансов не заложило финансирование программы в бюджет ближайших лет. В Ростуризме подчеркнули, что обязательно вернутся к вопросу финансирования проекта в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году.

«Программу можно донастроить под любые задачи. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, в том числе сделать ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки той или иной категории людей с учетом текущего момента и нужд отрасли», - передает сообщение пресс-службы агентство «Прайм».

Также отмечается, что за два года работы программой воспользовались более четырех миллионов российских граждан, половина из которых не поехала бы на отдых, если бы не данная мера поддержки.

«Люди купили туров и забронировали проживание суммарно на почти 100 миллиардов рублей, а кешбэк составил 18 миллиардов рублей. То есть мультипликатор экономической эффективности 1 к 5», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе федерального органа добавили, что данная программа решает важные социально-экономические задачи, среди которых доступность отдыха в России, в том числе для семей с детьми, загрузка туристической инфраструктуры в межсезонье, а также поддержка занятости и рабочих мест в низкий сезон и престиж сферы.

Ранее Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило кол-центр для туристов по ситуации в Крыму. При этом консультацию специалистов можно получить круглосуточно и бесплатно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:24 В стране и мире
В Харькове восстановили работу метрополитена
14:06 В стране и мире
Маск заявил, что к Starlink добавят опцию пожертвования
13:46 В стране и мире
Видео
Ректор РАНХиГС Мау пришел на заседание комитета Госдумы после прекращения уголовного дела против него
12:45 Армия
Видео
Минобороны России: уничтожено хранилище топлива для ВСУ в районе Николаева
11:36 В стране и мире
Суд в Москве арестовал троих россиян, обвиняемых во взрыве на Крымском мосту
Популярное
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.