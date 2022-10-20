«Не тянет девушка»: политолог об уходе Лиз Трасс с поста

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Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс со своего поста была ожидаема и неминуема. Таким мнением со «Звездой» поделился политолог и журналист Юрий Светов.

«При всей своей несимпатичности, она стала жертвой обстоятельств. У Великобритании копились проблемы, она вышла из ЕС и осталась куча нерешенных задач. Потом случился COVID, Лондон бросало из крайности в крайность. Следом началась истерия вокруг спецоперации, где они назначили себя главными, активно ввязались и стали принимать ограничения», - рассказал Светов.

При этом британскому истеблишменту стало понятно, что предшественник Трасс на посту Борис Джонсон тянет страну в тупик, и его спешно сменили. При этом голосовали за Трасс члены Консервативной партии, а не миллионы граждан.

«Почему они так решили - загадка. Достоинств у нее мало, она поменяла кучу постов, скакала с одного места на другое и нигде себя не проявила... Она надувала щеки, взяла за образец для себя Маргарет Тэтчер. Но у той был конкретный опыт и знания, а еще принципы, благодаря которым она 11 лет была премьером. У Лиз Трасс этого не было. С самого начала стало понятно, что это ошибка. Какое решение она ни примет - все мимо пролетает. Не тянет девушка», - подытожил эксперт.

Между тем уход Трасс с поста лидера Консервативной партии нанесет серьезный репутационный удар по всей политической силе, которая, согласно опросам, проигрывает лейбористам. Чтобы избежать выборов в парламент и успеть поправить ситуацию, Лиз Трасс убрали с поста, уверен Светов.

«Нам не горячо и не холодно с этого. Придет другой и будет делать то же самое. У них ставка на санкции. Английские спецслужбы опекают и курируют Украину... Там везде торчат уши британских спецслужб. Враждебность в отношении России будет продолжена», - предположил собеседник «Звезды».

Лиз Трасс ушла с поста премьер-министра Великобритании сегодня днем. В общей сложности она возглавляла правительство Соединенного Королевства 45 дней. В истории страны это рекордно короткий срок. Она отметила, что будет занимать должность до тех пор, пока не будет выбран ее преемник. Трасс добавила, что выборы нового лидера консерваторов состоятся на следующей неделе.