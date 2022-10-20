В стране и мире Захарова об отставке Лиз Трасс: такого позора Британия еще не знала Анна Назайкина Сегодня Трасс заявила об уходе с поста главы правительства. Он отметила, что будет занимать эту должность до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. © Фото: Martyn Wheatley, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. «Такого (позора) премьера Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», - написала она. Сегодня Трасс заявила об уходе с поста главы правительства. Она отметила, что будет занимать эту должность до тех пор, пока в стране не выберут нового премьера. По ее словам, выборы состоятся уже на следующей неделе. Экспертное мнение и аналитика