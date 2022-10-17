В результате удара ВСУ по Донецку повреждены остановка транспорта и автобус

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«По предварительным данным, при обстреле пос. Лидиевка в Кировском районе Донецка под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, ранены 3 мирных жителя. Подробная информация уточняется», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Накануне стало известно, что после обстрела здания администрации Ворошиловского района в Донецке ранеными оказались не менее пяти человек. Кроме того, значительные повреждения получило здание администрации, загорелись машины на парковке поблизости.