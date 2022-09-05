Избранием Лиз Трасс на пост премьера «относительно довольны» лишь 18% британцев
Около 22% граждан Британии довольны тем, что пост премьер-министра страны займет Лиз Трасс, следует из опроса британской международной интернет-компании. Половина опрошенных заявила, что разочарована избранием политика на такую ответственную должность.
Если рассмотреть результаты исследования подробно, то можно увидеть, что новой ролью Трасс «очень довольны» лишь 4%, 18% участников опроса заявили, что «относительно довольны».
В то же время 17% ответили, что «относительно разочарованы» избранием Трасс, еще 33% выбрали вариант «очень разочарованы». Следует отметить, что еще 28% не смогли дать ответ.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» предположил, чего можно ожидать от Лиз Трасс на посту главы британского правительства. Кроме того, он объяснил, почему считает этого политика «пешкой» на шахматной доске.