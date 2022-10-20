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Sky News: Лиз Трасс намерена уйти в отставку

Ян Брацкий
15:32 20.10.2022
На этой неделе стало известно, что рейтинг одобрения деятельности Лиз Трасс снизился до 10%.
Sky News: Лиз Трасс намерена уйти в отставку
© Фото: Tejas Sandhu, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена уйти в отставку со своего поста и готовит заявление об этом, пишет Sky News. Как отмечает издание, во главе кабинета министров Трасс пробыла шесть недель. За этот срок экономика Великобритании оказалась на грани рецессии, а план Трасс по ее спасению провалился.

Ранее стало известно, что около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия лидеру Консервативной партии, премьер-министру страны Лиз Трасс.

Трасс стала премьер-министром Великобритании в начале сентября, после ухода с поста Бориса Джонсона. Под ее руководством правительство предложило экономическую стратегию, предполагающую сокращение налогов и уменьшение социальных льгот. Введение стратегии в действие вызвало потрясение на финансовых рынках, курс британского фунта упал до исторического минимума. В результате министр финансов страны Квази Квартенг был уволен, премьер-министр отказалась от нескольких пунктов стратегии, включая заморозку налогов.

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