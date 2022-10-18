YouGov: рейтинг Трасс опустился до 10%

Как отмечает компания, 80% опрошенных негативно относятся к нынешней главе правительства, в то время как 62% - крайне негативно.

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Британская международная интернет-компания YouGov опубликовала данные опроса, из которого следует, что жители Соединенного Королевства поменяли свое отношение к новому премьер-министру Лиз Трасс.

По результатам исследования, уровень поддержки политика в британском обществе в период с 14 по 16 октября снизился всего до 10%, в то время как согласно предыдущему опросу тремя днями ранее свою поддержку Трасс выражали около 15% жителей Великобритании. Как отмечает компания, 80% опрошенных негативно относятся к нынешней главе правительства, в то время как 62% - крайне негативно.

Кроме того, рейтинги Трасс продолжает стремительно падать и среди избирателей-консерваторов. Так, лишь 20% из них одобрительно высказываются о лидере своей партии, в то время как 71% депутатов осуждают ее деятельность. Также, согласно отчету YouGov, Лиз Трасс стала менее популярна, чем ее предшественник Борис Джонсон, которого поддержали менее трети опрошенных (29%).

Накануне около сотни членов парламента Великобритании написали письма с просьбой провести вотум недоверия лидеру Консервативной партии, премьер-министру страны Лиз Трасс. По словам одного из депутатов, председатель руководящего комитета партии («Комитета 1922») Грэм Брейди «будет толкать дверь в кабинет с несколькими людьми» из-за накопившихся за ней писем.