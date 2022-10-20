Полковник Олег Горшенин назначен начальником Национального центра управления обороной России

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев представил своего сменщика на посту главы Национального центра управления обороной РФ и руководителя Межведомственного координационного штаба (МКШ) России по возвращению беженцев в Сирию

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Главой Национального центра управления обороной (НЦУО) и руководителем Межведомственного координационного штаба (МКШ) России по возвращению беженцев в Сирию назначен полковник Олег Горшенин.

Ранее руководителем НЦУО и МКШ был генерал-полковник Михаил Мизинцев. 24 сентября он был назначен заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. На новой должности он отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ.

«Пользуясь случаем, хотел бы представить нового начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации полковника Горшенина Олега Владимировича, который продолжит эту важнейшую деятельность до обретения Сирией экономического и политического процветания», - сказал Мизинцев в ходе совместного заседания МКШ в Дамаске.

Горшенин в ходе заседания заявил, что Почти тысячу домов для беженцев сдадут в Сирии до конца года. Он также отметил, что власти Сирии продолжают уделять первостепенное значение развитию промышленности и сельского хозяйства в стране, а также восстановлению социальной инфраструктуры. Горшенин добавил, что Москва продолжит помогать Дамаску, несмотря на спецоперацию на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов