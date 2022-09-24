МО РФ: на должность замминистра обороны по МТО назначен Михаил Мизинцев
Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
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Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны России, отвечающим за материально-техническое обеспечение. Об этом сообщает МО РФ.
«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», - говорится в сообщении.
Уточняется, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу.
Ранее Мизинцев занимал пост начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации.