Армия МО РФ: на должность замминистра обороны по МТО назначен Михаил Мизинцев Анна Касаткина Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны России, отвечающим за материально-техническое обеспечение. Об этом сообщает МО РФ. «На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», - говорится в сообщении. Уточняется, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу. Ранее Мизинцев занимал пост начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика