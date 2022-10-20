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Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка

Максим Крюков
13:18 20.10.2022
Дело Артема Усса поступило в суд 26 сентября.
Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка
© Фото: West Coast Surfer, moodboard, GlobalLookPress
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Дело Артема Усса, которого арестовали в Италии и обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка. Из базы данных следует, что дело сына губернатора Красноярского края Александра Усса поступило в суд 26 сентября.

Напомним, Министерство юстиции США сообщило, что Соединенные Штаты обвинили пятерых граждан России в уклонении от введенных санкций и отмывании денег. Помимо Артема Усса в список обвиняемых попали Юрий Орехов (взят под стражу в Германии), Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что предъявленное его сыну властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас. По его словам, американцам не нравится, когда кто-то работает во благо России.

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