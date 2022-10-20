Полиция выясняет детали ДТП с участием актрисы Анны Большовой

Инцидент произошел на прошлой неделе, 14 октября, в 22.20 в деревне Грачевка Калужской области. По данным региональной прокуратуры, погибшей является 31-летняя местная жительница.

© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress

Сотрудники полиции занимаются выяснением деталей ДТП, которое произошло в Калужской области с участием актрисы театра и кино Анны Большовой. В результате происшествия погибла женщина-пешеход, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.

В ГИБДД по Калужской области уточнили, что инцидент произошел на прошлой неделе, 14 октября, в 22.20 в деревне Грачевка.

«По предварительной информации, водитель - женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную допустила наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Управления МВД России по Калужской области сообщили, что за рулем находилась жительница соседнего региона. Также отмечается, что по факту ДТП в настоящий момент проводится проверка.

За рулем иномарки, по словам источника РИА Новости в экстренных службах, была артистка театра и кино Анна Большова. По данным региональной прокуратуры, погибшей является 31-летняя местная жительница.

Ранее появилась информация, что российская актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. СМИ сообщает, что она находилась за рулем своего «Ауди». По предварительным данным, на момент трагедии Большова была в машине одна. Как отмечается, актриса находилась в трезвом состоянии. Также подчеркивается, что она сама позвонила в полицию и вызвала скорую.