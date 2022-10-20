Рухнувший пролет: повреждения Крымского моста впервые показали с близкого расстояния

Корреспондент «Звезды» подчеркнула, что сейчас на месте разлома идут беспрерывные работы по восстановлению.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко работает на Крымском мосту - в том самом месте, где произошел украинский теракт. Съемочная группа наблюдает за восстановлением поврежденного участка.

«То, что до этого мы могли оценить только лишь на ходу, проехавшись по мосту на автомобиле, теперь мы можем детально изучить и увидеть с максимально близкого расстояния и увидеть тот самый поврежденный пролет моста. Впервые съемочная группа может поработать здесь, на месте разрыва», - прокомментировала корреспондент.

Корреспондент отметила, что теперь можно близко рассмотреть положение пролетов. Один из них упал, он рухнул в воду и завис. Еще один тоже поврежден и сильно деформирован.

Подчеркивается, что сейчас на месте разлома идут беспрерывные работы по восстановлению.

Ранее Виктория Косогляденко посетила пункт назначения взорвавшей Крымский мост фуры.