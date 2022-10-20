В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мишустин увеличил число департаментов и заместителей главы Минэкономразвития РФ

Максим Крюков
12:05 20.10.2022
Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов - с 35 до 37.
Мишустин увеличил число департаментов и заместителей главы Минэкономразвития РФ
© Фото: Russian Government, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, связанные с передачей ведомству полномочий Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12; число департаментов - с 35 до 37», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства России.

Напомним, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Минэкономразвития РФ, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.

Вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущей ситуации решение российского президента о передаче Министерству экономического развития России полномочий по развитию туристической сферы даст возможность правительству РФ максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли. Кроме того, он поблагодарил Зарину Догузову за весомый вклад в развитие туризма в стране и выразил уверенность, что она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:11 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли результаты ударов по объектам энергетики Украины за сутки
11:25 В стране и мире
Чернышенко высказался о Догузовой и упразднении Ростуризма
11:05 В стране и мире
Аксенов сообщил, в случае чего могут измениться правила въезда и выезда из Крыма
10:47 В стране и мире
РБК: замглавы Минтранса покинет пост после теракта на Крымском мосту
10:39 Армия
Видео
Руки-то помнят: мобилизованные полупрямой наводкой поразили мишени из минометов в Сибири
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.