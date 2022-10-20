Мишустин увеличил число департаментов и заместителей главы Минэкономразвития РФ

Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов - с 35 до 37.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Министерства экономического развития, связанные с передачей ведомству полномочий Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12; число департаментов - с 35 до 37», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства России.

Напомним, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Минэкономразвития РФ, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.

Вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущей ситуации решение российского президента о передаче Министерству экономического развития России полномочий по развитию туристической сферы даст возможность правительству РФ максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли. Кроме того, он поблагодарил Зарину Догузову за весомый вклад в развитие туризма в стране и выразил уверенность, что она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем.