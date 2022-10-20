Чернышенко высказался о Догузовой и упразднении Ростуризма

По его словам, передача полномочий по развитию туризма даст возможность правительству РФ максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

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Вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко заявил, что в текущей ситуации решение российского президента Владимира Путина о передаче Министерству экономического развития России полномочий по развитию туристической сферы даст возможность правительству РФ максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли.

«За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальных целей развития страны», - сказал он.

Чернышенко также отметил, что в реализации данного проекта принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, а также регионы и бизнес.

Кроме того, вице-премьер поблагодарил Зарину Догузову за весомый вклад в развитие туризма в стране и выразил уверенность, что она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. В документе говорится, что в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития Российской Федерации, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.