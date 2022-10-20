В российских школах приостановят программу подключения Wi-Fi

Как отметил Максут Шадаев, Минцифры будет смотреть на практику использования Wi-Fi в учебных заведениях, после чего ведомство отработает эти моменты и вернется к рассмотрению данного вопроса.

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вынужденно приостанавливает программу подключения сети Wi-Fi в российских школах. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 000 школ подключены к Wi-Fi полноценно», - сказал он на заседании Комитета Государственной думы по бюджетам и налогам.

Как отметил Шадаев, ведомство будет смотреть на практику использования Wi-Fi в учебных заведениях, после чего Минцифры отработает эти моменты и вернется к рассмотрению данного вопроса.

Ранее появилась информация, что Минпросвещения РФ рекомендовало регионам ограничить использование иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в рамках образовательного процесса в школах. Как передает «Коммерсантъ», кроме WhatsApp сотрудникам школ рекомендовали отказаться от Viber, Skype, Google Drive, чтобы избежать «утечку конфиденциальной информации».

Однако в ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что не запрещали учителям пользоваться WhatsApp. Согласно заявлению представителя министерства, педагогам было лишь рекомендовано перейти на информационную систему «Моя школа».