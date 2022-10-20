Освоить технику за считанные дни: как обучают мобилизованных танкистов перед отправкой в зону СВО

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По всей России мобилизованные граждане проходят подготовку под руководством опытных военных. Так, например, на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области резервисты освежают полученные ранее навыки управления танками.

Практическим упражнениям уделяют очень много времени. Танкисты учатся преодолевать преграды, стрелять и изучают различные тактические приемы.

«Срочка была 13 лет назад. С таким интенсивом, как здесь, за год можно было бы профи стать. Интенсив совершенно другой», - говорят мобилизованные.

С не меньшей интенсивностью мобилизованных танкистов готовят и на Сахалине. А на полигоне в Амурской области идут занятия с механиками-водителями БМП. Призванные из запаса учатся преодолевать естественные и искусственные препятствия и заминированные участки.

Занятия с мобилизованными проходят не только на полигонах, но и в учебных классах. Так, преподаватели и ординаторы Новосибирского медицинского госуниверситета обучают военнослужащих основам тактической медицины.

«Они также, кроме основных навыков — остановки кровотечения, навыков иммобилизации, будут обучены навыкам сердечно-легочной реанимации. Для этого мы взяли с собой специальное оборудование для отработки этого навыка», - рассказывает проректор Константин Атаманов.

В ходе подготовки придерживаются правила индивидуального подхода к каждому военнослужащему. Так можно не только освежить былые навыки, но и освоить новую специальность.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.