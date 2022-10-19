Мост, ров, платформа: как мобилизованные мотострелки тренируются на БМП-2 в Приамурье

В ходе подготовки военнослужащие преодолевают как естественные, так и искусственные препятствия. Среди них колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Амурской области мобилизованные из запаса военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выполняют практические занятия по вождению, преодолевая препятствия на боевых машинах пехоты БМП-2 в составе мотострелкового взвода.

Тренировки проводятся на Екатеринославском, Белогорьевском, Князе-Волконском и полигоне Бира. Механики-водители выполняют упражнения по вождению БМП-2. В ходе занятий военнослужащие преодолевают как естественные, так и искусственные препятствия. Среди них колейный мост, противотанковый ров, участок маневрирования, проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Кроме того, экипажи отрабатывают нормативы по установке аккумуляторных батарей, проверке технических жидкостей и постановке техники на железнодорожную платформу. Также мобилизованные бойцы проходят обучение по таким дисциплинам, как огневая, инженерная, медицинская, тактическая подготовки, основы связи, РХБЗ и другие.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры занятий по боевой подготовке экипажей танков и других боевых бронированных машин в темное время суток. Занятия проходят в тыловой зоне специальной военной операции. Отработав нормативы днем, военнослужащие приступают к ночным стрельбам.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.