Путин поздравил российских военнослужащих с Днем Сухопутных войск

В ходе СВО, как отметил Путин, личный состав Сухопутных войск показал, что достоин своих предшественников.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск и отметил их ключевую роль в обороне страны. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте президента.

«Важно, что нынешний личный состав Сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников, ветеранов, демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу», - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что патриотизм и верность многие военнослужащие доказали в ходе специальной военной операции. Он также отметил ветеранов, которые уже показали свое мужество, сражаясь за свободу и независимость Родины.

Министерство обороны России опубликовало праздничное видео. На кадрах можно увидеть яркие моменты боевой службы Сухопутных войск.

Также со знаменательной датой поздравил бойцов и ветеранов министр обороны РФ Сергей Шойгу.