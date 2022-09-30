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Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Днем Сухопутных войск

Алиса Краузе
00:01 30.09.2022
Отдельную признательность министр обороны Российской Федерации выразил ветеранам.
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Днем Сухопутных войск
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обратился к российским военнослужащим и ветеранам с поздравительными словами в преддверии знаменательной даты для Вооруженных сил РФ - Дня Сухопутных войск. Этот праздник отмечается в стране 1 октября.

Глава Минобороны отметил, что героическая история отечественных Сухопутных войск на протяжение не одной сотни лет складывалась из подвигов отважных воинов-пехотинцев, демонстрирующих несгибаемую волю в своем ратном труде.

«В настоящее время в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики военнослужащие общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи, действуют слаженно и решительно в самых непростых условиях обстановки», - приводит слова Шойгу газета «Красная звезда».

Отдельную признательность министр выразил ветеранам, подающим новым поколениям россиян пример своим беззаветным служением стране. Он поблагодарил бойцов за безупречную службу и пожелал здоровья и успехов в деятельности на благо Родине.

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