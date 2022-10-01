Несгибаемая воля и огромная мощь: в ВС РФ отмечается День Сухопутных войск

Минобороны РФ опубликовало праздничное видео в День Сухопутных войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео, посвященное очередной годовщине со дня основания Сухопутных войск ВС РФ. Армейский праздник отмечается в стране 1 октября.

На кадрах собрали вместе самые яркие моменты боевой работы военнослужащих Сухопутных войск. Здесь можно увидеть и эффектные атаки артиллерии, и мощь российских танков, и слаженную стрельбу пехотинцев.

Со знаменательной для Вооруженных сил страны датой поздравил бойцов и ветеранов глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр отметил, что сегодня Сухопутные войска демонстрируют свою решительность в ходе специальной военной операции, продолжая ратное дело героев прошлого.