Илон Маск рассказал, кто оплачивает спутниковый интернет Starlink для Украины

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Работу около 11 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц. На остальных 14 тысячах терминалах компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

«Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов», - написал бизнесмен в Twitter.

Напомним, ранее компания SpaceX обратилась к Пентагону с предложением взять на себя расходы. Однако позднее она отозвала просьбу.

Перед этим в Украине заявили о сбоях в работе Starlink на линии фронта, что препятствовало продвижению ВСУ. Отключения якобы привели к «катастрофической» потере связи.