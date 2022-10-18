Маск: SpaceX больше не просит денег Пентагона на работу Starlink на Украине

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства.

«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», - написал Маск в Twitter.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на Украине. Его компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя оплату услуг в интересах правительства.

В итоге Министерство обороны США решило задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины. Это специальная программа, предназначенная для оказания постоянной поддержки украинской армии.