Маск: SpaceX больше не просит денег Пентагона на работу Starlink на Украине
Компания отозвала запрос к Министерству обороны США.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства.
«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», - написал Маск в Twitter.
Напомним, ранее Илон Маск подтвердил отказ от финансирования спутников Starlink на Украине. Его компания SpaceX попросила Пентагон взять на себя оплату услуг в интересах правительства.
В итоге Министерство обороны США решило задействовать для этих целей средства из Инициативы содействия безопасности Украины. Это специальная программа, предназначенная для оказания постоянной поддержки украинской армии.