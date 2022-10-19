Трехдневный траур и восстановление дома: что известно о последствиях катастрофы Су-34 в Ейске

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Жители уцелевших подъездов дома в Ейске, рядом с которым в понедельник упал самолет Су-34, начали возвращаться в свои квартиры. Перед этим конструкцию девятиэтажки обследовали специалисты. Сейчас уже прорабатывается план аварийно-восстановительных работ.

Внутри дома и вокруг него всю ночь после трагедии разбирали завалы. Днем вывозили обломки потерпевшего крушение самолета. Они отправлены на экспертизу. Также убрали и сгоревшие автомобили, которые были припаркованы во дворе многоэтажки.

Все это время во двор дома несли цветы и мягкие игрушки. Среди погибших, а их 15 человек, есть и дети. В Ейске объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования семьям выразил российский президент Владимир Путин. На месте побывали главы МЧС и Министерства здравоохранения России.

Основной версией крушения самолета считается техническая неисправность воздушного судна. С места ЧП изъяты бортовые самописцы. Известно, что полет был учебно-тренировочный. Су-34 взлетал с военного аэродрома Южного военного округа без боекомплекта. Летчики до последнего не покидали боевую машину, пытаясь увести ее от жилых домов.

Со слов губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавшие подъезды частично разберут и отстроят заново. Работы займут от месяца до пяти. Люди, которые в них жили без крова не останутся. Их разместили в гостиницах и пансионатах. Неравнодушные жители Ейска за ночь собрали необходимые вещи для пострадавших.

«Я принесла шапочки, головные уборы. Просто то, что я могу. Я торгую. Теплые повязочки, перчатки, пижамки», - рассказывает местная предпринимательница.

За медицинской помощью после крушения Су-34 обратились 26 человек. Из них 19 находятся под наблюдением медиков. Людей с тяжелыми ожогами доставили санитарной авиацией в Краснодар.

Власти обещают помочь семьям погибших и пострадавших. Тем, кто потерял своих близких, выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим начислят до 400 тысяч. Компенсации предусмотрены и за имущество.

Напомним, выяснением причин катастрофы занимается Главное военное управление Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.