Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Ейске

Президент также заслушал доклады главы региона, министров МЧС и здравоохранения по ситуации.

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Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения военного самолета в Ейске. Глава государства дал поручения губернатору Краснодарского края, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в Ейск для оказания помощи, сообщили в Кремле. Президент также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации, добавили в пресс-службе.

«Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск», - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО. Летчики успели катапультироваться. С их слов, причиной происшествия стало возгорание одного из двигателей при взлете.