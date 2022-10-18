Жильцы уцелевших в Ейске квартир вернулись домой

Судьбу остальной наиболее пострадавшей части дома эксперты решат после более детального обследования.

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Жителям девятиэтажки в Ейске, в районе которой накануне рухнул самолет, разрешили вернуться в свои квартиры. Речь о боковых подъездах дома, которые не пострадали. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На штабе доложили, что конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Поэтому мы пришли к решению - сегодня с 18:00 жильцы 1,5,6,7,8,9,10 подъездов могут возвращаться в свои квартиры», - написал он в своем Telegram-канале.

Вернувшиеся в свои квартиры жильцы поблагодарили спасателей за оперативное обследование дома и предлагаемую помощь.

«Наконец-то возвращаем домой. Спасибо, что мы живы и здоровы. Нам звонили и предлагали гуманитарную помощь», - рассказала одна из жильцов дома.

Что касается центральной части дома, то ситуация по ней требует уточнения, добавил Кондратьев. Это 2,3 и 4 подъезды - всего 76 квартир, уточнил он. Специалистам предстоит оценить состояние перекрытий на предмет серьезных повреждений.

Трагедия произошла накануне. Самолет Су-34 взлетел с военного аэродрома без боекомплекта. Экипаж планировал совершить учебно-боевой полет, но из-за пожара в двигателе самолет рухнул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К этой минуте известно о 15 погибших и 43 пострадавших, из которых девять детей.