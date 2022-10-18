В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жильцы уцелевших в Ейске квартир вернулись домой

Ян Брацкий
19:59 18.10.2022
Судьбу остальной наиболее пострадавшей части дома эксперты решат после более детального обследования.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Жителям девятиэтажки в Ейске, в районе которой накануне рухнул самолет, разрешили вернуться в свои квартиры. Речь о боковых подъездах дома, которые не пострадали. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На штабе доложили, что конструктивные особенности дома не претерпели изменений, которые могли бы повлиять на безопасность людей. Поэтому мы пришли к решению - сегодня с 18:00 жильцы 1,5,6,7,8,9,10 подъездов могут возвращаться в свои квартиры», - написал он в своем Telegram-канале.

Вернувшиеся в свои квартиры жильцы поблагодарили спасателей за оперативное обследование дома и предлагаемую помощь.

«Наконец-то возвращаем домой. Спасибо, что мы живы и здоровы. Нам звонили и предлагали гуманитарную помощь», - рассказала одна из жильцов дома.

Что касается центральной части дома, то ситуация по ней требует уточнения, добавил Кондратьев. Это 2,3 и 4 подъезды - всего 76 квартир, уточнил он. Специалистам предстоит оценить состояние перекрытий на предмет серьезных повреждений.

Трагедия произошла накануне. Самолет Су-34 взлетел с военного аэродрома без боекомплекта. Экипаж планировал совершить учебно-боевой полет, но из-за пожара в двигателе самолет рухнул. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. К этой минуте известно о 15 погибших и 43 пострадавших, из которых девять детей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:27 В стране и мире
Глава Брянской области заявил об обстреле ВСУ поселка
17:30 Спорт
Тренер Хохлов смог выиграть 65 млн рублей у Facebook*
16:21 В стране и мире
Видео
«Находился под двигателем»: Кондратьев о поисках четырнадцатого погибшего в Ейске
16:16 В стране и мире
В Совфеде рассказали, отменят ли трансляции пленарных заседаний вслед за ГД
15:17 В стране и мире
Хуснуллин назвал сроки демонтажа поврежденных пролетов Крымского моста
Популярное
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.