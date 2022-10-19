Индийское посольство порекомендовало своим гражданам покинуть Украину

Это связано с ухудшением ситуации в области безопасности.

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Посольство Индии в Киеве рекомендовало гражданам страны покинуть Украину в ближайшее время. Документ опубликован в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

«В связи с ухудшением ситуации в области безопасности и недавней эскалацией боевых действий на всей территории Украины гражданам Индии рекомендуется воздержаться от поездок на Украину. Гражданам Индии, в том числе студентам, находящимся в настоящее время на Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть Украину доступными средствами», - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 16 октября, Министерство иностранных дел Китая обратилось с призывом к своим гражданам уехать из Украины. В посольстве КНР пообещали помочь желающим в организации выезда.

До этого подобный призыв опубликовало посольство США. Также в Соединенных Штатах недавно заявили, что американским знаменитостям нечего делать на Украине.