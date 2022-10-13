В США заявили, что американским знаменитостям нечего делать на Украине

Некоторые знаменитости из США недавно совершили поездки на Украину. В Штатах предупредили, что любой инцидент с ними может привести к прямому конфликту с Россией.

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Обозреватель из США Джордан Бойд заявила, что любой инцидент с американской знаменитостью на Украине может привести к прямому столкновению с Россией и в перспективе к ядерной войне. Большинство американцев, отметила она, не хотят быть причастными к тому, что может перерасти в третью мировую войну.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», - пишет Бойд на страницах журнала Federalist.

Она напомнила о начале Первой мировой войны, поводом к которой послужило убийство герцога Франца Фердинанда, и провела соответствующую параллель. По словам обозревателя, «увеселительная поездка» американских знаменитостей на Украину превращает их в мишень, и если им причинят вред, то Вашингтон использует это как оправдание для вмешательства в конфликт.

«Американские разжигатели войны, включая президента Джо Байдена, уже грозят эскалацией», - считает Бойд.

Угрозой ядерной войны в США обеспокоены не на шутку. Миллиардер Илон Маск недавно заявил, что вероятность такого исхода стремительно растет.