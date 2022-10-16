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МИД КНР призвал своих граждан уехать из Украины

Анастасия Бобылева
05:28 16.10.2022
Ранее с подобным призывом обратилось к своим гражданам посольство США.
МИД КНР призвал своих граждан уехать из Украины
© Фото: Jonathan Carlile imageBROKER.com Globallookpress
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Министерство иностранных дел Китая обратилось с призывом к своим гражданам уехать из Украины. Об этом пишет китайское издание Global Times в Twitter.

В публикации говорится, что гражданам КНР, находящимся на Украине, стоит «усилить меры предосторожности и эвакуироваться». Китайское посольство может помочь желающим в организации выезда.

До этого подобный призыв опубликовало посольство США. Также в США недавно заявили, что американским знаменитостям нечего делать на Украине. Американский обозреватель Джордан Бойд считает, что присутствие селебрити в зоне конфликта ставит их под удар, а Вашингтон может использовать возможное ранение или убийство своих граждан как повод к началу войны.

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