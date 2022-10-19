В Тульской области прошло первое заседание оперштаба после введения режима повышенной готовности
Власти Тульской области провели первое заседание оперативного штаба, созданного по поручению президента Владимира Путина. Штаб возглавил глава региона Алексей Дюмин. Помимо него, в заседании приняли участие представители силового блока, властей всех уровней и ключевых предприятий.
«На данный момент жизнедеятельность региона обеспечивается в штатном режиме. Решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки», - публикует заявление Дюмина официальный портал правительства Тульской области.
Согласно указу, в Тульской области, как и в ряде других регионов, вводится режим повышенной готовности. При необходимости, он предполагает усиление охраны общественного порядка, особо важных объектов и промышленных предприятий, введение особого режима их работы и ограничение движения транспорта.
Ранее президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В зависимости от региона глава государства обозначил разные уровни реагирования на угрозы.