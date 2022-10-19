В Тульской области прошло первое заседание оперштаба после введения режима повышенной готовности

Как отметил глава региона, решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки.

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Власти Тульской области провели первое заседание оперативного штаба, созданного по поручению президента Владимира Путина. Штаб возглавил глава региона Алексей Дюмин. Помимо него, в заседании приняли участие представители силового блока, властей всех уровней и ключевых предприятий.

«На данный момент жизнедеятельность региона обеспечивается в штатном режиме. Решения о введении дополнительных мер безопасности будут приниматься исходя из оперативной обстановки», - публикует заявление Дюмина официальный портал правительства Тульской области.

Согласно указу, в Тульской области, как и в ряде других регионов, вводится режим повышенной готовности. При необходимости, он предполагает усиление охраны общественного порядка, особо важных объектов и промышленных предприятий, введение особого режима их работы и ограничение движения транспорта.

Ранее президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В зависимости от региона глава государства обозначил разные уровни реагирования на угрозы.