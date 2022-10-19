В стране и мире Мощный взрыв от удара ВСУ по администрации Энергодара попал на камеры Анна Назайкина Сегодня утром сообщалось, что обстрел производился из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. © Видео: zaporojie24, Telegram © Фото: zaporojie24, Telegram Читайте нас на: Мощный взрыв от удара ВСУ по администрации Энергодара в Запорожской области попал на камеры видеонаблюдения. Власти города опубликовали соответствующие кадры в своем Telegram-канале. Сегодня утром стало известно, что украинские националисты обстреляли здание администрации города из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Также местные власти сообщили, что аналогичными ракетами ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры. В частности, пострадал мост при въезде в город. Корреспондент «Звезды» показал последствия действий украинских националистов. Экспертное мнение и аналитика