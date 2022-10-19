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Кабмин будет еженедельно докладывать Путину об обеспечении потребностей спецоперации
Экспертное мнение и аналитика
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Военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях вводится с 20 октября
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