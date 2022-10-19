Путин поручил создать координационный совет для обеспечения нужд СВО с Мишустиным во главе
Президент России Владимир Путин поручил создать координационный совет для обеспечения нужд специальной военной операции. Его возвглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», - заявил Путин в ходе заседания Совбеза.
Также в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, экономического блока правительства, Госсовета и администрации президента.
Президент подчеркнул, что это обеспечит тесное взаимодействие между регионами России.
Совет будет заниматься, в том числе, поставками и ремонтом вооружения и военной техники, медико-санитарным обслуживанием, обеспечением логистики, и так далее.
Результаты работы координационного совета будут доводиться до президента России еженедельно.