В стране и мире Путин поручил создать координационный совет для обеспечения нужд СВО с Мишустиным во главе Тимур Шерзад Результаты работы координационного совета будут доводиться до президента России еженедельно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил создать координационный совет для обеспечения нужд специальной военной операции. Его возвглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета, его возглавит глава кабинета министров», - заявил Путин в ходе заседания Совбеза. Также в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, экономического блока правительства, Госсовета и администрации президента. Президент подчеркнул, что это обеспечит тесное взаимодействие между регионами России. Совет будет заниматься, в том числе, поставками и ремонтом вооружения и военной техники, медико-санитарным обслуживанием, обеспечением логистики, и так далее. Результаты работы координационного совета будут доводиться до президента России еженедельно. Экспертное мнение и аналитика