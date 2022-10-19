Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают бить по шлюзам Каховской гидроэлектростанции.
«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», - заметил Сальдо.
Он уточнил, что в случае разрушения шлюзов вода должна будет подняться на метр-полтора. Врио главы области подчеркнул, что Херсону, который находится на высоком правом берегу, ничего угрожать не будет. Зато это может задеть некоторые микрорайоны областного центра - как, например, Остров.
«Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время», - сказал Владимир Сальдо.
Также он уточнил, что сейчас каждый день происходит сброс воды с каскада электростанции, чтобы уменьшить объем воды в Каховском водохранилище. В крайнем случае, по его словам, можно открыть шлюзы, отправив воду в Северо-Крымский канал.
Еще Сальдо заявил, что власть в Херсонской области переходит военным в рамках военного положения.