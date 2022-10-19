Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

Врио главы Херсонской области уточнил, что в случае разрушения шлюзов вода должна будет подняться на метр-полтора. Он также подчеркнул, что Херсону, который находится на высоком правом берегу, ничего угрожать не будет.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают бить по шлюзам Каховской гидроэлектростанции.

«Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства», - заметил Сальдо.

Он уточнил, что в случае разрушения шлюзов вода должна будет подняться на метр-полтора. Врио главы области подчеркнул, что Херсону, который находится на высоком правом берегу, ничего угрожать не будет. Зато это может задеть некоторые микрорайоны областного центра - как, например, Остров.

«Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время», - сказал Владимир Сальдо.

Также он уточнил, что сейчас каждый день происходит сброс воды с каскада электростанции, чтобы уменьшить объем воды в Каховском водохранилище. В крайнем случае, по его словам, можно открыть шлюзы, отправив воду в Северо-Крымский канал.

Еще Сальдо заявил, что власть в Херсонской области переходит военным в рамках военного положения.