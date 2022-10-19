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Военное положение: что может измениться в регионах России после указа Путина

Андрей Аркадьев
16:54 19.10.2022
Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с полуночи 20 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Текст соответствующего документа опубликован на сайте Кремля.

Глава государства, выступая на заседании Совбеза РФ, напомнил, что военное положение действовало в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях еще до проведения референдумов о присоединении этих территорий к России. Теперь же возникла необходимость сделать это в рамках законодательства РФ. Военное положение начнет действовать в новых регионах уже с завтрашнего дня, 20 октября.

В тексте документа сказано, что военное положение в четырех новых регионах вводится, поскольку против территориальной целостности РФ применяется вооруженная сила. В соответствии с президентским указом власти новых регионов могут действовать по максимальному уровню реагирования в соответствии с законом «О военном положении». На территории этих четырех субъектов создается территориальная оборона со своими штабами.

На территории граничащих регионов - Крыма и Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей - вводится средний уровень реагирования. Он предполагает усиление режима охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики.

Также возможно временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением им в пользование жилья, введение особого режима въезда и выезда на территории и передвижения по ней. Кроме того, не исключено ограничение движения транспорта и досмотр машин.

На территории всего Центрального федерального округа, в который входит Москва с областью и смежными регионами, вводится уровень повышенной готовности. Усиливается охрана ключевых объектов и общественной безопасности, вводятся ограничения на движение транспорта и осуществляется его досмотр.

Кроме того, вводится контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Во всех регионах создаются оперативные штабы под руководством губернаторов, с участием представителей Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и экстренных служб. Их решения обязательны для региональной исполнительной власти.

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