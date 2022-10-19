В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать границы РФ из-за военного положения в четырех регионах

Ранее, открывая заседание Совета безопасности страны, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах по распоряжению президента будут созданы штабы территориальной обороны .

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