В Кремле заявили об отсутствии планов закрывать границы РФ из-за военного положения в четырех регионах
Сегодня Владимир Путин объявил о введении военного положения в ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областях.
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Россия не планирует закрывать границы из-за введения военного положения в четырех регионах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. Не планируется», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее, открывая заседание Совета безопасности страны, президент Владимир Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях. В этих регионах по распоряжению президента будут созданы штабы территориальной обороны.