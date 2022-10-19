В Энергодаре из-за обстрелов ВСУ частично пропало электричество

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Украинские войска усилили артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области. Сейчас в городе частично пропало электричество. Об этом сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов.

«Сейчас обстрелы усилились. В городе частично пропало электричество. В данный момент обстрелы города продолжаются», - передает РИА Новости заявление чиновника.

По словам Владимира Рогова, под удары попали различные районы города. Степень возможных разрушений уточняется.

Ранее «Звезда» сообщала, что во вторник Запорожье подверглось обстрелам со стороны ВСУ. По пригороду Энергодара и самому городу, а также по его береговой линии было выпущено более десяти боеприпасов.

Несколькими днями ранее украинские войска выпустили по Энергодару более 20 снарядов. Тогда стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно из американских 155-мм гаубиц M777.