В стране и мире ВСУ выпустили более 20 снарядов по Энергодару Алексей Курильченко Предположительно, обстрел велся из американских гаубиц M777. © Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара, РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины выпустили более 20 снарядов по городу Энергодар. Обстрел велся по промышленным районам, береговой линии и ТЭС. Предположительно, обстрел велся из американских гаубиц M777. «На данный момент военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более 20 артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара. Стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно - из американских 155-мм гаубиц M777», - сообщили в администрации города. Ранее ВСУ нанесли удар по городской ТЭС. В результате в городе и ближайших населенных пунктах произошло отключение электроэнергии. Экспертное мнение и аналитика