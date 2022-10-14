Более 10 ударов нанесено по Энергодару со стороны ВСУ

Отмечается, что обстрел произошел на фоне празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков.

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Запорожье подверглось обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. По пригороду Энергодара и самому городу, а также по его береговой линии было выпущено более десяти боеприпасов.

Сообщается, что «в настоящее время информация о пострадавших не зафиксирована». Информацию приводит ТАСС.

«Сегодня на фоне празднования дня освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков террористы украинского президента Владимира Зеленского вновь нанесли удар по береговой линии Энергодара. Было зафиксировано более десяти попаданий по окрестностям мирного города Энергодара», - сообщили в администрации города Энергодар.

Несколькими днями ранее ВСУ выпустили по Энергодару более 20 снарядов. Тогда стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно из американских 155-мм гаубиц M777.