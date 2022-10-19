В МО РФ рассказали об уничтожении десанта ВСУ, пытавшегося захватить Запорожскую АЭС

ВСУ задействовали 37 лодок и катеров, попытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории Запорожской АЭС.

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Российские военные уничтожили десант Вооруженных сил Украины, пытавшийся захватить сегодня Запорожскую атомную электростанцию, заявил на брифинге 19 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам представителя российского военного ведомства, в районе 04.00 ВСУ силами до двух рот попытались высадить десант на левый берег Каховского водохранилища. Были задействованы 37 лодок и катеров.

«В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», - сказал Конашенков.

В результате потери украинской стороны в личном составе превысили 90 человек, также уничтожены 14 лодок противника. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.

Кроме того, украинские артиллеристы обстреляли северную окраину Энергодара и территорию вблизи ЗАЭС. ВСУ вели огонь со стороны Марганца и выпустили 13 снарядов. Огневые средства противника были подавлены ответным огнем.

В новой сводке о проведении спецоперации также сказано, что ВС РФ поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины.

Накануне командующий Объединенной группировкой войск на Украине Сергей Суровикин в интервью «Звезде» рассказал о напряженной обстановке на Херсонском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов