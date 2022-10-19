В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины

Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих, а также четыре боевые бронемашины и три пикапа противника.

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Вооруженные силы России поразили все назначенные объекты военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», - сказал он.

Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад украинских войск, а также иностранным наемникам в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Отмечается, что уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, а также четыре боевые бронемашины и три пикапа противника.

Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении десанта Вооруженных сил Украины, пытавшегося захватить Запорожскую атомную электростанцию. ВСУ задействовали 37 лодок и катеров, попытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов