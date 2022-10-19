Армия Армия Армия

В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины

13:50 19.10.2022
Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ уничтожили более 40 украинских военнослужащих, а также четыре боевые бронемашины и три пикапа противника.
В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Вооруженные силы России поразили все назначенные объекты военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», - сказал он.

Кроме того, на Купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад украинских войск, а также иностранным наемникам в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

Отмечается, что уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, а также четыре боевые бронемашины и три пикапа противника.

Также в оборонном ведомстве рассказали об уничтожении десанта Вооруженных сил Украины, пытавшегося захватить Запорожскую атомную электростанцию. ВСУ задействовали 37 лодок и катеров, попытались высадить десант на берег Каховского водохранилища для захвата территории ЗАЭС.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 Армия
В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины
13:52 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли суточные потери, понесенные украинскими боевиками на трех направлениях
12:31 В стране и мире
Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в направлении Новая Каменка - Берислав
12:23 В стране и мире
Видео
Матвиенко поручила разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных
11:38 В стране и мире
Видео
Заседание Совфеда по инициативе Матвиенко пройдет с перерывом
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.