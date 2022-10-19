В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сальдо: въезд в Херсонскую область для гражданских закрывается только на правом берегу Днепра

Тимур Шерзад
13:16 19.10.2022
Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, запрет на въезд для гражданских лиц вводится сроком на семь дней.
Сальдо: въезд в Херсонскую область для гражданских закрывается только на правом берегу Днепра
© Фото: SALDO VGA, Telegram
Читайте нас на:

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что запрет на въезд в регион для гражданских касается только правого берега Днепра.

«О закрытии въезда на правобережную часть Херсонской области. В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней», - написал Сальдо в своем Telegram-канале. 

Как заявил он ранее, органы власти Херсонской области уже приступили к переезду на левый берег Днепра. При этом всего из региона уехало около 40% жителей - для них уже готовы отели и пансионаты на черноморском и азовском побережьях. 

О напряженной обстановке на Херсонском направлении говорил и командующий группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:50 Армия
В МО РФ заявили о поражении всех назначенных за последние сутки объектов энергетики Украины
13:52 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли суточные потери, понесенные украинскими боевиками на трех направлениях
12:31 В стране и мире
Власти Херсонской области сообщили о наступлении ВСУ в направлении Новая Каменка - Берислав
12:23 В стране и мире
Видео
Матвиенко поручила разобраться с выросшими «до небес» ценами на снаряжение мобилизованных
11:38 В стране и мире
Видео
Заседание Совфеда по инициативе Матвиенко пройдет с перерывом
Популярное
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.