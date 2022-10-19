Сальдо: въезд в Херсонскую область для гражданских закрывается только на правом берегу Днепра

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, запрет на въезд для гражданских лиц вводится сроком на семь дней.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо уточнил, что запрет на въезд в регион для гражданских касается только правого берега Днепра.

«О закрытии въезда на правобережную часть Херсонской области. В связи с напряженной ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсон принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на 7 дней», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Как заявил он ранее, органы власти Херсонской области уже приступили к переезду на левый берег Днепра. При этом всего из региона уехало около 40% жителей - для них уже готовы отели и пансионаты на черноморском и азовском побережьях.

О напряженной обстановке на Херсонском направлении говорил и командующий группировкой в зоне спецоперации Сергей Суровикин.