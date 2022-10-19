Власти Херсонской области объявили закрытие въезда для гражданских на неделю
Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о закрытии въезда для гражданских на территорию региона, он будет действовать на срок в семь дней.
Как уточнил Сальдо, въезд на территорию области будет разрешен только по пропускам комендатуры, их будут выдавать работникам снабжающих компаний. Он заявил это в эфире телеканала «Россия 24».
Также он отметил, что все подразделения гражданской администрации и министерства в Херсоне начинают переезд на левый берег Днепра.
Еще Владимир Сальдо уточнил, что из региона уже уехало около 40% жителей Херсонской области. При этом для их размещения уже готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей.
Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал Суровикин.