Власти Херсонской области объявили закрытие въезда для гражданских на неделю

Как уточнил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, въезд на территорию области будет разрешен только по пропускам комендатуры, их будут выдавать работникам снабжающих компаний.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о закрытии въезда для гражданских на территорию региона, он будет действовать на срок в семь дней.

Как уточнил Сальдо, въезд на территорию области будет разрешен только по пропускам комендатуры, их будут выдавать работникам снабжающих компаний. Он заявил это в эфире телеканала «Россия 24».

Также он отметил, что все подразделения гражданской администрации и министерства в Херсоне начинают переезд на левый берег Днепра.

Еще Владимир Сальдо уточнил, что из региона уже уехало около 40% жителей Херсонской области. При этом для их размещения уже готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей.

Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал Суровикин.