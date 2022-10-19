В Киевской, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога

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В Киеве, Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти.

Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Местных жителей попросили укрыться в ближайших убежищах и не выходить без особой надобности на улицу.

Также стало известно, что в Днепропетровске после двух попаданий серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры. На место выехали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сообщалось, что в городе могут быть проблемы со светом и водой.