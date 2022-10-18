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Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Виктория Ивашечкина
10:02 18.10.2022
Ранее в Одессе, Одесской и Черниговской областях местными властями была объявлена воздушная тревога.
Воздушную тревогу объявили по всей Украине
© Фото: Evgen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

«Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине», - говорится в сообщении издания «Страна.ua» в Telegram.

Ранее в Одессе, Одесской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили местные власти. Кроме этого, в северной части города Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, где ранее звучала воздушная тревога, зафиксировали взрывы. 

По словам местных властей, в Никопольском районе в результате ударов были повреждены линии электропередачи в селе Вышетарасовка. Также была нарушена работа агропредприятия и башни мобильной связи.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить неделю назад, 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

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