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В Днепропетровске после двух попаданий серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры

Максим Крюков
09:24 18.10.2022
Сообщается, что в городе могут быть проблемы со светом и водой.
В Днепропетровске после двух попаданий серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры
© Фото: Art Nostalgy, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что зафиксированы два попадания по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровске на Украине. На месте работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС», - написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что в городе могут быть проблемы со светом и водой.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут зафиксировали две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий города.

Кроме того, зафиксированы взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. О последствиях происшествия пока ничего не известно.

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