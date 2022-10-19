Опубликованы кадры эвакуации жителей Херсонской области

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры эвакуации жителей города Берислав в Херсонской области. Это связано с возможностью боевых действий на территории и рисками для мирного населения оказаться под обстрелами.

Сегодня стало известно о начале эвакуации жителей Херсона на левый берег Днепра. Также временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил о закрытии въезда для гражданских на территорию региона. Ограничения будут действовать семь дней. Органы администрации области переезжают на левый берег Днепра.

Ранее о напряженной обстановке на Херсонском направлении заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.